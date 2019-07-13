Умирающий футболист простился с болельщиками

Один из фанатов навестил в хосписе шотландского Глазго неизлечимо больного бывшего полузащитника «Зенита» Фернандо Риксена.

Болельщик Александр Ермаков решил поехать к Риксену после того, как тот в начале июня при помощи устройства генерации речи записал свое обращение с приглашением на прощальную вечеринку. Билеты на встречу были за несколько часов раскуплены по цене 70 фунтов, сообщает АБН.

Голландец Фернандо Риксен играл в «Зените» с 2006 по 2009 год. В 2013 году ему диагностировали заболевание центральной нервной системы, которое неизбежно прогрессирует и заканчивается атрофией мышц и остановкой дыхания. С ним находятся его жена и дочь.

Свою вторую жену Риксен встретил в Петербурге. Она работала в ресторане, куда футболисты «Зенита» любили заходить после игры. На тот момент полузащитник был женат, но, влюбившись в петербурженку, он инициировал развод с первой женой, несколько месяцев ухаживал за Вероникой и женился на ней. У супругов родилась дочь Изабелла, сейчас ей 7 лет.

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