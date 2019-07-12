“Зенит” отдает вратаря Бабурина “Ростову”

Последний сезон футболист провел на правах аренды в “Рубине”.

Вратарь “Зенита” Егор Бабурин начнет играть за “Ростов”. Два клуба достигли соглашения о трансфере, при этом клуб Санкт-Петербурга сохраняет право на приоритетный обратный выкуп игрока, сообщили в “Зените” 12 июля.

Бабурин провел последний сезон в “Рубине” на правах аренды. В основной состав “Зенита” Бабурин вошел еще в 2012 году, но большую часть времени провел на скамейке запасных: он отыграл лишь в семи матчах, причем пропустил гол лишь в одном из них.

Егору Бабурину сейчас 25 лет. Он приехал в Петербург из Украины и учился в академии “Зенита”. Его контракт с “Ростовом” рассчитан на 4 года. За всю карьеру на его счету 101 игра и 131 пропущенный мяч. В “Рубине” он вышел на поле в 9 играх и пропустил восемь голов.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Семак доволен Сантосом на тренировках.