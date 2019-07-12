Семак рассказал о впечатлениях от Сантоса и трансфере Сутормина

Сутормин сам решил прервать переход в “Рубин”, заявил главный тренер “Зенита”.

Семак рассказал о подготовке “Зенита” к домашнему матчу с “Тамбовом” и своих впечатлениях от новых игроков клуба Петербурга — Алексея Сутормина и Дугласа Сантоса. Главный тренер объяснил ситуацию с трансфером Сутормина и его переходом в “Рубин”.

Тренеры “Зенита” довольны Сантосом и считают, что он быстро “вольется” в “Зенит”. Семак рассказал, что в предстоящей игре Сантос готов сыграть побольше. При этом Сутормин и Баррриос тоже готовятся к матчу.

Семак объяснил, что Сутормин действительно сначала выбрал “Рубин”, но “Зенит” не прекратил с ним контакты и полузащитник позже поменял свое решение. Главный тренер клуба Петербурга заметил, что переходы в футболе случаются именно с согласия самого спортсмена. Пока что новичка хотят использовать как атакующего полузащитника.

Первый матч РПЛ между “Зенитом” и “Тамбовом” пройдет 14 июля в Петербурге в 19:00. Первую игру сезона — матч за Суперкубок с “Локомотивом” “Зенит” проиграл со счетом 3:2.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Семак рассказал о здоровье Кузяева.