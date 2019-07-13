Россияне не экономят на мороженом

Долгосрочное падение доходов заставляет россиян экономить на продуктах. Однако эта тенденция никак не коснулась мороженого.

По данным исследования российского сервиса Rate&Goods, раз в неделю или чаще мороженое покупают 12% россиян. Компания за май-июнь 2019 года проанализировала 235 тыс. покупок 224,5 тыс. человек, и получилось, что 56 позиций в чеках из каждый тысячи пришлись на мороженое.

56% любителей мороженого покупают его раз в неделю, 22% — дважды в неделю, 8,5% — трижды, 4,1% — четырежды. Около 4% россиян едят мороженое 10 и более раз в неделю. Безусловно, летом спрос на этот товар еще подрастает. Женщины покупают мороженое немного чаще, чем мужчины.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что мороженое на завтрак улучшает работу мозга