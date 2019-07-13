Здание телеканала в Киеве обстреляно из гранатомета

Скандальный телемост между Россией и Украиной провели Мария Ситтель и Андрей Малахов. Фото: кадр youtube

Скандальный телемост между Россией и Украиной провели Мария Ситтель и Андрей Малахов. Фото: кадр youtube

Киевские полицейские ищут человека, выстрелившего сегодня ночью в стену здания телеканала «112. Украина».

В полицию около половины четвертого утра позвонили местные жители Шевченковского района Киева, которые услышали звук, похожий на взрыв. Прибыв к зданию телецентра, полицейские обнаружили, что фасад поврежден. Рядом был найден отстрелянный тубус гранатомета. В результате инцидента никто не пострадал. Преступление признано террористическим актом.

Телеканалами «112. Украина», NewsOne и ZIK владеет народный депутат Украины Тарас Козак, член партии «Оппозиционная платформа — за жизнь».

По сообщениям СМИ, сотрудникам обстрелянного телеканала поступали угрозы с требованиями запретить запланированный на сегодня показ нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна «Revealing Ukraine». Этот документальный фильм, включающий интервью с Владимиром Путиным, получил гран-при фестиваля в сицилийской Таормине. Ранее на Украине было заведено два уголовных дела в связи с несостоявшимся телемостом между каналом NewsOne и запрещенным на Украине каналом «Россия 24». Владельцев NewsOne заподозрили в финансировании терроризма, а журналистов — в госизмене.

Телемост «Надо поговорить» канал NewsOne все же провел 12 июля, правда партнером украинской телекомпании стал «Первый канал», и трансляция велась только в России.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что телемост с Россией сочли оккупацией