“Зенит” сыграет с “Тамбовом” первый матч нового сезона РПЛ

Тамбов раньше не играл в Премьер-Лиге. Фото: "Зенит"

Тамбов раньше не играл в Премьер-Лиге. Фото: "Зенит"

Домашняя игра начнется в 19:00 на стадионе Крестовского острова в Петербурге.

Футбольный клуб Санкт-Петербурга “Зенит” сегодня 14 июля встретится с “Тамбовом” в открывающем матче Российской Премьер-лиги. Мачт начнется в 19:00 на стадионе “Газпром-арена” в Санкт-Петербурге.

“Тамбов” раньше не выступал в РПЛ, однако главный тренер “Зенита” Сергей Семак уверен, что игра не окажется простой. Клуб Петербурга пока не достиг оптимальной физической формы. Последний матч против “Локомотива” за Суперкубок закончился поражением для “Зенита”. Состав команд пока не объявили, но зрители, скорее всего, впервые увидят на поле новичков “Зенита”: Дугласа Сантоса и Алексея Сутормина.

Перед матчем на “Газпром-арене” поставят Кубок чемпионов России, который “Зенит” завоевал в прошлом сезоне. Молодежный состав “Зенит” уже сумел одержать победу над “Тамбовом” вчера в Петербурге, о чем Gazeta.SPb ранее сообщила.