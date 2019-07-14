В среду на Ленобласть обрушатся грозы

В начале недели в Ленобласти синоптики ожидают кратковременные дожди и слабый туман. А в среду, 17 июля, в регион придут серьезные грозовые ливни.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС» ночами температура воздуха снизится до 3-8 градусов тепла, дневные температуры будут колебаться в диапазоне 17-22 градусов. Атмосферное будет меняться незначительно. Слабый в понедельник и вторник ветер с приходом гроз усилится. Порывистый ветер при грозе, предупреждает МЧС, несет угрозу обрушения рекламных щитов, деревьев и неустойчивых конструкций. Кроме того, из-за дождей и плохой видимости в тумане на дорогах Ленобласти возрастает риск ДТП.

17 июля прогнозируется вероятность незначительного подтопления жилого сектора, придворовых территорий, дорог, пойменных участков в связи с дождевыми паводками.

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