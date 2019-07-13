В выходные в Петербурге ожидается потепление

Вместе с потеплением придут дожди. Фото: Pixabay
Вместе с потеплением придут дожди. Фото: Pixabay

К концу недели жители Санкт-Петербург смогут порадоваться краткосрочному потеплению. Однако омрачит эту радость приход небольших дождей.

Об этом Gazeta.SPb сообщили представители ФБГУ «Северо-Западное УГМС». По словам метеорологов, в последний день недели, 14 июля, температура воздуха в Северной столице поднимется до 19 градусов по Цельсию. Однако уже ночью после этого ожидается похолодание до 9 градусов тепла. Кроме того, в воскресенье в Петербург придут кратковременные дожди.

Следующая неделя начнется с осадков. Синоптики сообщают, что днем в понедельник, 15 июля, будет тепло, а ночью — опять похолодает. При этом в пригороде температура не поднимется выше 6 градусов.

Во вторник, 26 июля, в Санкт-Петербурге температура может подняться до 22 градусов тепла, но потепление также будет сопровождаться кратковременными дождями.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что дождливая погода не спеша покидает Санкт-Петербург.

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