Инструктор Путина разбился на вертолете

Игорь Никитин и Владимир Путин летали со стерхами в 2012 году. Фото: vk.com

Игорь Никитин и Владимир Путин летали со стерхами в 2012 году. Фото: vk.com

Сегодня в Солнечногорском районе Московской области упал вертолет Robinson. Один из двух погибших — 64-летний Игорь Никитин, президент Объединенной федерации сверхлегкой авиации.

Частный вертолет совершил жесткую посадку возле деревни Барское, оба пилота погибли, на земле жертв и разрушений нет, сообщает ТАСС. Личность второго пилота и причины крушения устанавливаются. Разрешение на полет было должным образом получено. Robinson вылетел с аэродрома Шевлино в 55 км от Москвы и должен был вернуться обратно. Ведется доследственная проверка.

Погибший пилот Игорь Никитин в 2012 году сопровождал президента России в полете на дельтаплане со стерхами. Он был инструктором Владимира Путина в течение полутора лет, учил его управлять дельталетом.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что организатор полета Путина со стерхами стал сенатором Ямало-Ненецкого АО