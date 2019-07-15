Петербург возглавил список лучших городов на День рыбака

На первом месте находится Петербург - за него проголосовали 32% респондентов. Фото: pixabay

На первом месте находится Петербург - за него проголосовали 32% респондентов. Фото: pixabay

Санкт-Петербург назван лучшим городом России для празднования Дня рыбака.

Северная столица стала лидером рейтинга городов с наиболее интересными праздниками на День рыбака, прошедший вчера, 14 июля. Список составило аналитическое агентство «ТурСтат» по итогам опроса в интернете.

На первом месте находится Петербург — за него проголосовали 32% респондентов.

Второе место занял Калининград с 18% голосов.

На третьей строчке рейтинга расположился Сочи — 15% голосов отдано за него.

Четвертое место присвоил Мурманск — 10% голосов.

И на пятом месте Астрахань — за этот город респонденты отдали 8% голосов.

Добавим, что День рыбака отмечается ежегодно начиная с 1980 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Петербург признан одним из самых комфортных городов России для изобретателей. В тройку самых комфортных для изобретательства городов России вошел не только Петербург, но и Казань вместе с Нижним Новгородом. Опрос провели специально ко Дню изобретателя и рационализатора.