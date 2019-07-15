Названы распространенные ошибки, за которые могут не пустить на поезд

Специалисты создали рейтинг самых главных ошибок, допускаемых пассажирами при покупке билетов на поезд.

В составлении рейтинга участвовали работники контакт-центров, которые ежедневно обрабатывают сотни ошибок при покупке билетов, сообщает сайт «Туту.ру».

Рейтинг ошибок возглавили опечатки в данных пассажиров, которые можно встретить чаще всего. Операционный менеджер контакт-центра путешествий Елена Позднякова рассказала: «Была у нас в заказе Глина (вместо Галины), а фамилия попадалась — Андрееева». Большая часть перевозчиков допускает не более одной ошибки в данных пассажира.

Билет с ошибкой в дате рождения, если она повлияла на тариф, также будет недействительным. Например, если взрослому пассажиру из-за неверной даты рождения будет предоставлена скидка, как для ребенка.

Нередко пассажиры ошибаются и в заполнении информации, например они могут указать не то отчество — проблемы при посадке в поезд возникнут у Елены Владимирович или у Игоря Степановича, если на самом деле он Игорь Семенович. Также пассажиры часто указывают номер документа другого пассажира или приобретают билеты на старый паспорт.

В некоторых случаях пассажиры , покупая билеты в пустом купе, оформляют билеты на свободные места на вымышленные данные, а другие оформляют свободные места на несуществующих детей ради скидки. Но такие попытки проехать на поезде в одиночестве могут не увенчаться успехом, т. к. проводники передают информацию о незанятых местах в систему бронирования и свободное место может быть продано еще раз.

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