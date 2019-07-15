В Ленобласти похитили породистую собаку

Из номера гостиницы неизвестный похитил полуторагодовалую собаку породой
Из номера гостиницы неизвестный похитил полуторагодовалую собаку породой "Джек Рассел". Фото: pixabay

Правоохранительные органы Петербурга разыскивают злоумышленника, похитившего собаку породы «Джек Рассел».

В полицию Приозерского района обратилась гражданка похищенного пса в воскресенье, 14 июля. В сообщении она указала, что во время выходных на базе отдыха «Парус», находящейся в деревне Овраги

Приозерского района Ленобласти, из номера гостиницы неизвестный похитил полуторагодовалую собаку породой «Джек Рассел». Собака описывается как черно-белый кобель по кличке «Бруно», на пса имеется чип и паспорт. Пес находился в переносной сумке. Было установлено, что неизвестный злоумышленник забрал сумку с собакой и положил ее к себе в автомобиль «Митсубиси Аутлендер».

По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»), передали Gazeta.SPb в пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что у актрисы сериала «Сладкая жизнь» похитили бриллиант за 12 млн рублей. В Санкт-Петербурге у звезды сериала «Сладкая жизнь» Марии Шумаковой украли кольцо с бриллиантом, iPhone X, часы Rolex и денежные средства.

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