У россиян может появиться дополнительный выходной день

Минтруд предлагает организовать один выходной для прохождения медицинского обследования работникам младше 40 лет. Фото: pixabay

Минтруд предлагает организовать один выходной для прохождения медицинского обследования работникам младше 40 лет. Фото: pixabay

Минтруд предлагает предоставлять россиянам оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации.

Россияне могут получить еще один оплачиваемый выходной день один раз в год — для прохождения ежегодной диспансеризации. Об этом сообщает «Российская газета» ссылаясь на соответствующее предложение Министерства труда.

На данный момент, согласно закону, работодатель обязан предоставить два выходных дня для работников пенсионного и предпенсионного возраста для того, чтобы он смогли пройти диспансеризацию. Минтруд предлагает организовать один выходной для прохождения медицинского обследования работникам младше 40 лет.

Кроме того, проректор Академии труда Александр Сафонов считает, что для граждан, не достигших 40-летнего возраста, можно дать и два-три дня на обследование.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что повышение МРОТ затронет лишь 4 млн россиян. На данный момент минимальный размер оплаты труда составляет 11 280 рублей.