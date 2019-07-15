Иностранца обвинили в краже девяти автомобилей в Петербурге

Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному дело в отношении ранее судимого на территории РФ гражданина другого государства в краже девяти автомобилей.

Мужчина обвиняется в совершении 9 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная организованной группой, в крупном размере»).

По версии следствия, обвиняемый создал преступную группу, которая специализируется на кражах легковых автомобилей. Известно, что 8 подельников из данной группы обладали познаниями в области диагностики и ремонта транспортных средств.

В период с апреля по июнь 2017 года преступники осуществили не менее девяти хищений автомобилей на территории Петербурга и Ленобласти. Похитив авто, они перемещали его в заранее обусловленное место, после чего распоряжались им по своему усмотрению, сообщает пресс-служба Прокуратуры Санкт-Петербурга.

Прокуратура смогла заключить досудебное соглашение о сотрудничестве, обвиняемый полностью признал свою вину и дал показания против соучастников.

Уголовное дело направлено в Невский районный суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге квартирный вор изобличен ещё в 4 кражах.