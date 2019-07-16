ОСК представила универсальное судно

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) показала свою новую разработку — пассажирскую и грузопассажирскую версии судна «Соталия».

«Соталия» может быть как дизельной, так и газомоторной, а в перспективе может использовать и одно только электричество. Судно имеет модульную конструкцию, что позволяет исполнить его в пассажирском, круизном, грузопассажирском вариантах. Кроме того, судно можно превратить в плавучий фельдшерский пункт, который способен обслуживать население в труднодоступных районах, где есть водные артерии.

ОСК представила «Соталию» на международной выставке «Иннопром-2019» в Екатеринбурге. Корпорация разработала судно в рамках диверсификации производства и считает, что у него не только хорошие перспективы на внутреннем рынке, но и большой экспортный потенциал. ОСК планирует предложить «Соталию» странам Юго-Восточной Азии, Южной Америки и Египту. Кроме того, планируется развивать изготовление таких судов за рубежом по производственной франшизе, сообщил глава корпорации Алексей Рахманов.

Вчера в ОСК поступило распоряжение главы кабинета министров Дмитрия Медведева о том, что Алексею Рахманову еще на 5 лет продлены его полномочия главы судостроительной корпорации.

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