В Петербурге заложили противоминный корабль «Анатолий Шлемов»

На Средне-Невском судостроительном заводе в Петербурге заложили противоминный корабль «Анатолий Шлемов». Имя он получил в честь представителя династии кораблестроителей.

Закладка корабля произошла в дни работы IX Международного военно-морского салона.

«Город всегда готовит к салону особые события. Сегодня мы закладываем новый корабль», — отметил врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

В церемонии открытия также принял участие предстедатель правительства РФ Юрий Борисов.

Средне-невский завод работает болеее 107 лет. За это время с его стапелей сошли более 600 кораблей и судов. Предприятие также занимается строительством пассажирских и научных судов. Не так давно завод включился в новый энергетический проект «Росатома».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге представили новый десантный корабль «Кайман».