На Средне-Невском судостроительном заводе в Петербурге заложили противоминный корабль «Анатолий Шлемов». Имя он получил в честь представителя династии кораблестроителей.
Закладка корабля произошла в дни работы IX Международного военно-морского салона.
«Город всегда готовит к салону особые события. Сегодня мы закладываем новый корабль», — отметил врио губернатора Петербурга Александр Беглов.
В церемонии открытия также принял участие предстедатель правительства РФ Юрий Борисов.
Средне-невский завод работает болеее 107 лет. За это время с его стапелей сошли более 600 кораблей и судов. Предприятие также занимается строительством пассажирских и научных судов. Не так давно завод включился в новый энергетический проект «Росатома».
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге представили новый десантный корабль «Кайман».