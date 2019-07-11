В Петербурге представили новый десантный корабль

В Петербурге проходит Международный военно-морской салон. Фото: navalshow.ru
В Петербурге проходит Международный военно-морской салон. Фото: navalshow.ru

В ходе Международного военно-морского салона, который проходит в Санкт-Петербурге, был представлен новый десантный корабль «Кайман».

Данный корабль предназначен для транспортировки и высадки на необорудованное побережье войск и техники в процессе проведения десантной операции, передает ТАСС. Корабль был представлен Невским проектно-конструкторским бюро (ПКБ).

Большой десантный корабль «Кайман» обновленного проекта 11711Э был представлен во время проведения Международного военно-морского салона в Северной столице. У нового корабля увеличено водоизмещение, которое составляет 8 тысяч тонн (на 1 тысячу тонн больше стандартного) и десантовместимость.

Отмечается, что корабль может быть оснащен универсальной артиллерийской установкой калибра 76 мм.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что дизель-электрическая подлодка “Владикавказ” вошла в Финский залив.

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