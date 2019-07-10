Дизель-электрическая подлодка “Владикавказ” вошла в Финский залив

"Владикавказ" относится к наиболее тихим подводным аппаратам. Фото: pixabay.com

"Владикавказ" относится к наиболее тихим подводным аппаратам. Фото: pixabay.com

Корабль поучаствует в празднике на день ВМФ 28 июля в Петербурге и Кронштадте.

К Кроншштадту подошла дизель-электрическая подлодка “Владикавказ”. Корабль поучаствует в военно-морском параде на День ВМФ 28 июля в Санкт-Петербурге.

В процессе перехода с Северного флота на Балтику подводники провели учения по борьбе за выживание подлодки, сообщили Gazeta.SPb в ЗВО в среду 10 июля.

“Владикавказ” создан для борьбы с надводными кораблями и другими подлодками. Подлодки проекта 877 почти не шумят, этот конкретный корабль первым был сделан в форме “дирижабля” с удлиненным корпусом, позволяющим улучшить обтекаемость.

Подлодки проекта 877 строили с 1982 по 2000-ый год. Всего для ВМФ СССР и России построили 24 подобные лодки.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что подводников аппарата “Лошарик” похоронили в Санкт-Петербурге рядом с мемориалом экипажу подлодки “Курск”.