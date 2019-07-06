Экипаж “Лошарика” похоронили рядом с мемориалом подлодке “Курск”

При пожаре на подводном аппарате погибли 14 человек. Фото: pixabay.com

При пожаре на подводном аппарате погибли 14 человек. Фото: pixabay.com

Командиры ВМФ приехали на Серафимовское кладбище с красными гвоздиками.

Тела погибших в Баренцевом море похоронили на Серафимовском кладбище Петербурга утром в субботу 6 июля. Экипаж подводного аппарата “Лошарик” положили в землю рядом с мемориалом погибшим на подлодке “Курск”.

На церемонию прощания приехали командиры ВМФ, сообщает “РИА Новости”.

При пожаре на подводном аппарате погибли 14 человек, научно-исследовательский аппарат изучал гидросферу в Баренцевом горе. Моряки и раньше занимались подводными экспедициями в Арктике. Владимир Путин распорядился представить погибших к наградам.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что погибших подводников похоронят тайно: официально дату и место прощания не объявляли. В пятницу СМИ сообщили, что тела погибших привезли в Петербург.