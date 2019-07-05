Погибших подводников тайно похоронят в Петербурге

Дату и место не станут объявлять официально. Фото: pixabay.com
Дату и место не станут объявлять официально. Фото: pixabay.com

Андрей Картаполов займется организацией траурной церемонии.

Родные и близкие подводников, погибших на подводном аппарате “Лошарик”, выбрали место и время погребения моряков, но их не станут официально объявлять, сообщает “Фонтанка”. Церемонию прощания организует замминистра обороны Андрей Картаполов.

С моряками попрощаются лишь друзья и родственники погибших. Издание Санкт-Петербурга не станет публиковать детальную информацию о церемонии.

Трагедия в Баренцевом море произошла в понедельник 1 июля, после пожара на глубоководном аппарате погибли 14 подводников. Часть из них служила в Петербурге, в Северной столице проживают семьи как минимум 10 погибших.

Решение о тайных похоронах было принято вечером в четверг 4 июля. В это же день ранее в Никольском морском соборе Кронштадте 180 клириков отслужили панихиду по погибшим.

Ранее Gazeta.SPb сообщила имена погибших в Баренцевом море.

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