За любое рецептурное лекарство положен налоговый вычет

Если собирать чеки от назначенных врачом лекарств, можно вернуть часть их стоимости. Фото: pixabay.com

Если собирать чеки от назначенных врачом лекарств, можно вернуть часть их стоимости. Фото: pixabay.com

Налоговая служба оповещает, что вернуть часть стоимости купленных лекарств стало проще.

В этом году упрощен порядок получения налогового вычета при покупке медикаментов. Раньше вычет можно было получить только за лекарства, входящие в определенный список, утвержденный правительством. Сейчас вернуть часть уплаченного НДФЛ можно за покупку любого лекарства, купленного по рецепту врача.

Размер вычета составляет 13% от расходов. Максимальная сумма, с которой предоставляется налоговый вычет — 120 тыс. рублей. Кроме лекарств в эту категорию расходов включены траты на обучение, медицинское обслуживание и т.п. Соответственно, максимальная сумма компенсации — 15,6 тыс. рублей.

Получить социальный налоговый вычет из расходов на лекарства можно двумя способами. Первый — подать декларацию 3-НДФЛ и подтверждающие документы в конце года. Второй — получить в налоговой инспекции справку о подтверждении права на вычет и отнести ее в бухгалтерию по месту работы: работодатель не станет удерживать из зарплаты НДФЛ в размере полагающегося вычета. Чтобы доказать факт покупки медикаментов, нужно сохранить и представить налоговикам все чеки и рецепты.

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