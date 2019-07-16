За любое рецептурное лекарство положен налоговый вычет

Налоговая служба оповещает, что вернуть часть стоимости купленных лекарств стало проще.
В этом году упрощен порядок получения налогового вычета при покупке медикаментов. Раньше вычет можно было получить только за лекарства, входящие в определенный список, утвержденный правительством. Сейчас вернуть часть уплаченного НДФЛ можно за покупку любого лекарства, купленного по рецепту врача.
Размер вычета составляет 13% от расходов. Максимальная сумма, с которой предоставляется налоговый вычет — 120 тыс. рублей. Кроме лекарств в эту категорию расходов включены траты на обучение, медицинское обслуживание и т.п. Соответственно, максимальная сумма компенсации — 15,6 тыс. рублей.
Получить социальный налоговый вычет из расходов на лекарства можно двумя способами. Первый — подать декларацию 3-НДФЛ и подтверждающие документы в конце года. Второй — получить в налоговой инспекции справку о подтверждении права на вычет и отнести ее в бухгалтерию по месту работы: работодатель не станет удерживать из зарплаты НДФЛ в размере полагающегося вычета. Чтобы доказать факт покупки медикаментов, нужно сохранить и представить налоговикам все чеки и рецепты.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что россияне начали экономить на лекарствах