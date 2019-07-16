В Ленобласти отремонтировали участок трассы «Сосновый Бор — Глобицы»

Ремонт участка региональной трассы проходил в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
В этом году ремонтировался отрезок трассы с 4 по 10 километр по заказу ГКУ «Ленавтодор». На участке автодороги была выполнена укладка двух слоев асфальтового покрытия, очистка полосы отвода от деревьев и кустарников, установлены новые дорожные знаки и нанесена разметка.
Теперь дорога на всем протяжении от Соснового Бора до Глобиц полностью соответствует нормативам для безопасного проезда транспорта.
По дороге «Сосновый Бор — Глобицы» в среднем за сутки проезжает больше тысячи автомобилей. Общая стоимость проведения дорожных работ составила порядка 80 миллионов рублей.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что дорожники приступили к ремонту Московского шоссе.