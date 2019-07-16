Россияне хранят за границей $360 млрд

27% российского частного капитала в прошлом году хранились на зарубежных счетах. За последние 5 лет денег там не стало меньше.

Объем средств, которые граждане России разместили на иностранных счетах, колеблется из года в год весьма незначительно. К примеру, в 2013 году в зарубежных банках лежали 26,8% накоплений россиян, а на 2023 год эксперты прогнозируют долю в 26,7%, говорится в исследовании Global Wealth, проведенном компанией BCG.

Эксперты BCG подчеркивают, что российские граждане предпочитают простые и понятные формы хранения накоплений: депозиты, золотые монеты, акции, облигации. 62% россиян хранят средства в валюте и на депозитах, в то время как в мире эти способы не столь популярны (28%). В акции вкладываются лишь 24% россиян, что почти вдвое меньше, чем инвестируют жители Северной Америки (45%). В среднем по миру фондовый рынок привлекает 31% желающих сохранить сбережения. Среднегодовой прирост в сегменте облигаций с 2013 года составил 33%, однако доля этого инструмента в структуре капитала россиян увеличилась лишь до 3%. По прогнозу в ближайшие годы рост затормозится до 15%.

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