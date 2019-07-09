Деньги с карт воруют у беспечных и неграмотных

Преступники стали хорошо разбираться в психологии. Фото: pixabay.com

Преступники стали хорошо разбираться в психологии. Фото: pixabay.com

Центробанк подсчитал, что 29% россиян, у которых мошенники увели деньги с пластиковой карты, пострадали из-за собственной неосторожности и незнании основ компьютерной безопасности.

В числе других серьезных рисков лишиться денег ЦБ назвал потерю (27%) и кражу (11%) мобильного устройства.

Кроме того, по мнению Станислава Кузнецова, зампредседателя правления Сбербанка, в России как нигде в мире распространились приемы социальной инженерии для воровства с карт, сообщают «Известия». Он назвал взрывным рост применения психологических приемов для получения доступа к конфиденциальной информации.

По мнению экспертов, 60-80% несанкционированных списаний с карт производится с использованием методов социальной инженерии. Как правило, мошенники выманивают личные и коды доступа, звоня жертвам и представляясь сотрудниками банка или его службы безопасности.

По данным ЦБ, главный источник утечки данных в России — это банки (25%), а также государственные и силовые структуры (18,8%).

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что пользователи Android массово стали жертвами мошенников