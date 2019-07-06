Пользователи Android массово стали жертвами мошенников

Не менее 10 миллионов человек, использующие гаджеты на Android, попали в руки мошенников при загрузки фейкового обновления от Samsung.

Миллионы пользователей заметили в Google Play приложение под названием «Updates for Samsung» и установили его. Люди приняли его за новую разработку для поддержания прошивки устройства.

Однако после установки приложения, пользователь попадал на страницу с рекламными баннерами. Для того, чтобы от них избавиться, программа предлагала заплатить 9 долларов.

Помимо этого, пользователям, которые установили программу, было предложено приобрести годовую подписку за 34,9 доллара. Позже выяснилось, что приложение похищало денежные средства с банковских карт клиентов. Программа оказалась мошеннической.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ученые открыли связь между количеством любовников и зависимостью от смартфона.