Работодатели завлекают сотрудников играми, массажем и завтраками

Петербургские работодатели кроме привычных «печенек и кофемашины» зачастую предлагают соискателем нестандартные приятные бонусы.

Программиста-разработчика востребованной специальности UI Developer работодатель завлекает к себе лаунж-зоной, где есть массажное кресло, игровые приставки, экран для просмотра фильмов, настольный теннис и футбол, говорится в исследовании рынка труда Петербурга HeadHunter. Кроме того, если сотрудник придет рано утром или задержится на работе, его бесплатно покормят завтраком и ужином. Администратору / инженеру Linux петербургский работодатель предлагает массажный кабинет, тренажерный зал, душ, занятия йогой и настольные игры. Еще для одного Linux-администратора в офисе установлен турник.

Специалист по УЗИ-диагностике может рассчитывать на индивидуальную работу с штатным тренером и психологом, а работнику склада работодатель также предоставляет консультации корпоративного юриста. Пользоваться корпоративным спортзалом петербургские компании предлагают продавцам-консультантам и операторам производственной линии. Тестировщик/QA Инженер сможет участвовать в баскетбольных, футбольных, волейбольных матчах, а Junior Data Scientist / Data engineer – в партиях по настольному теннису.

Программист Python / C++ может проявить себя в шахматной команде. Специалистам по работе с клиентами петербургские работодатели предлагали занятия боулингом, баскетболом и волейболом, а также коллективные игры в «мафию».

Web-программисту и практиканту в инженерно-технический отдел работодатели предлагают загородный отдых, катание на сноуборде, совместные походы в боулинг, турниры по пейнтболу, походы в веревочный парк и на квесты.

Специалист по внедрению и сопровождению ПО сможет на рабочем месте играть в кикер, настольный теннис и аэрохоккей. Похожий набор условий плюс бильярд доступны Ruby on Rails / Back-end developer. Менеджеру по продажам и оператору колл-центра работодатели предложили поиграть в приставку Xbox, а менеджер по работе с заказчиками сможет сразиться с коллегами в дартс и сыграть на PlayStation. Frontend-разработчику предложены настольные игры, PlayStation в офисе, фрукты и сладости по пятницам, а также вечера с пиццей.

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