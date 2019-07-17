У хакера с поддельными деньгами из Даркнета нашли пистолет

В квартире молодого человека нашли ноутбук, мобильники и черновые записи. Фото: pixabay.com
В квартире молодого человека нашли ноутбук, мобильники и черновые записи. Фото: pixabay.com

Молодой человек оказал сопротивление полиции при задержании на Шаумяна.

В Петербурге задержали еще одного молодого человека, который попытался расплатиться в магазине фальшивыми деньгами, которые купил в теневом пространстве Всемирной паутины. 22-летний мужчина изобличен в покупке поддельных 5-тысячных купюр.

Подозреваемого задержали на пр. Шаумяна, причем он оказал сопротивление при задержании, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленобласти 17 июля. Позже в его квартире провели обыск и нашли ноутбук, мобильники, банковские и сим-карты, а еще — травматический пистолет с патронами.

По факту насилия в отношении полицейского и сбыту поддельных денег возбудили уголовные дела.

Это не первый подобный случай: ранее Gazeta.SPb сообщила, что у другого петербуржца уже нашли поддельные деньги из Даркнета.

даркнет задержание интернет пистолет поддельные деньги сопротивление шаумяна
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
У деда из садоводства украли квадроцикл и лодочный мотор
“Единая Россия” претендует на все депутатские мандаты в Петербурге
В парке Лесотехнической академии заметили очередного онаниста
У хакера с поддельными деньгами из Даркнета нашли пистолет
Лжеполицейские развели ветерана ВОВ на 20 тысяч
Пенсионерке по телефону продали «лекарств» на 700 тыс. рублей
Пациентка отсудила у НИИ 250 тысяч после ухудшения здоровья
Вокруг Ленинградского зоопарка разгорается скандал