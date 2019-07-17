У хакера с поддельными деньгами из Даркнета нашли пистолет

Молодой человек оказал сопротивление полиции при задержании на Шаумяна.

В Петербурге задержали еще одного молодого человека, который попытался расплатиться в магазине фальшивыми деньгами, которые купил в теневом пространстве Всемирной паутины. 22-летний мужчина изобличен в покупке поддельных 5-тысячных купюр.

Подозреваемого задержали на пр. Шаумяна, причем он оказал сопротивление при задержании, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленобласти 17 июля. Позже в его квартире провели обыск и нашли ноутбук, мобильники, банковские и сим-карты, а еще — травматический пистолет с патронами.

По факту насилия в отношении полицейского и сбыту поддельных денег возбудили уголовные дела.

Это не первый подобный случай: ранее Gazeta.SPb сообщила, что у другого петербуржца уже нашли поддельные деньги из Даркнета.