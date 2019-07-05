Петербуржец купил поддельные деньги через Даркнет

Оборудование, изъятое у молодого человека, может помочь в поиске изготовителей поддельных денег. Фото: pixabay.com

Оборудование, изъятое у молодого человека, может помочь в поиске изготовителей поддельных денег. Фото: pixabay.com

Купюры в 2 тысячи рублей пошли на июньские покупки в магазинах.

В Санкт-Петербурге задержали молодого человека, который попробовал расплачиваться в магазинах поддельными деньгами. Мужчина купил купюры в теневом пространстве Интернета.

Молодого человека 23-ех лет задержали на Псковской улице Санкт-Петербурга и изобличили в использовании поддельных денег, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга 5 июля. Злоумышленник купил в даркнете ненастоящие купюры номиналом в 2 тысячи рублей — всего пять штук. Он расплатился ими в магазинах 21 июня. Сейчас его задержали за сбыт поддельных денег.

В квартире у подозреваемого нашли и изъяли ноутбук, мобильники и записи. Возможно, информация поможет правоохранительным органам Петербурга выйти на поставщиков поддельных купюр.

Даркнет или «теневое пространство» Интернета — сеть, в которой пользователи сохраняют анонимность, соответственно государственным службам сложнее их отследить и пресечь торговлю запрещенными материалами, веществами, услугами.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге задержали молодых мигрантов за февральское ограбление.