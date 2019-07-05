Молодых мигрантов задержали за февральское ограбление на Испытателей

В полиции не уточнили, удалось ли вернуть похищенное. Фото: pixabay.com
В полиции не уточнили, удалось ли вернуть похищенное. Фото: pixabay.com

Из салона связи в Петербурге похитили пять iPhone общей суммой на 329 тысяч рублей.

Полиция Петербурга нашла грабителей, вынесших несколько iPhone из салона связи на пр. Испытателей в феврале. В преступлении изобличили двух молодых мигрантов

Грабеж произошел 21 февраля около 22 часов: злоумышленники разбили стеклянную витрину и забрали пять телефонов и сбежали, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленобласти 5 июля. Ущерб от ограбления оценили в 329 тысяч рублей. Сейчас полиции наконец удалось задержать двух подозреваемых, одному из них 19 лет, а второму 21 год. Их изобличили в преступлении, но в полиции не уточняют, удалось ли вернуть похищенное. Сейчас полиция выясняет, причастны ли злоумышленники к другим преступлениям.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге из квартиры женщины исчезли деньги и телефон после визита гостя.

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