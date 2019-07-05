Деньги и телефон исчезли из квартиры женщины после визита малознакомого гостя

Злоумышленнику удалось списать с одной банковских карт 50 тысяч рублей.

Смартфон, деньги и три банковские карты исчезли из квартиры на ул. Вадима Шефнера после визита малознакомого гостя, рассказал полиции жительница Василеостровского района Петербурга. Полиция Петербурга начала поиск злоумышленника.

Женщина рассказала, что утром в четверг от нее ушел мужчина, которого она едва знала. После этого она обнаружила пропажу телефона, 3 тысяч рублей и банковских карточек, с одной из который злоумышленник позже смог списать 50 тысяч рублей, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга и ЛО. Сейчас в полиции Санкт-Петербурга принимают меры для поимки вора. Уголовное дело о краже уже находится в работе.

Ранее Gazeta.SPb сообщила о другом коварном жителе Васильевского острова, который познакомился с женщиной через Интернет и убедил ее вложить деньги в предприятие.