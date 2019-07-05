Мошенник уговорил женщину вложиться в бизнес через сайт знакомств

Раньше мужчину судили за преступление по той же схеме. Фото: pixabay.com

Раньше мужчину судили за преступление по той же схеме. Фото: pixabay.com

Житель Санкт-Петербурга сводил жертву в ресторан, а потом пропал.

Житель Санкт-Петербурга отправится на скамью подсудимых за мошенничество с использованием сайта знакомств. Мужчина познакомился с женщиной и уговорил ее инвестировать в его бизнес.

Обвиняемый нашел женщину через сайт знакомств и убедил ее вложить деньги в его “бизнес”, пообещав крупную прибыль, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 5 июля. Ему удалось убедить потерпевшую: он сводил ее в ресторан, где она отдала ему 290 тысяч рублей, которые взяла в банке в кредит. После этого петербуржец исчез: не отвечал на звонки и не писал.

Позже следствие выяснило, что раньше мужчину уже судили за преступление по такой же схеме. Сейчас дело отправили в суд Василеостровского района Петербурга, сообщили в прокуратуре Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что экс-главу СЗУ Ростехнадзора отправляют под домашний арест за мошенничество.