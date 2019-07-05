Мошенник уговорил женщину вложиться в бизнес через сайт знакомств

Раньше мужчину судили за преступление по той же схеме. Фото: pixabay.com
Раньше мужчину судили за преступление по той же схеме. Фото: pixabay.com

Житель Санкт-Петербурга сводил жертву в ресторан, а потом пропал.

Житель Санкт-Петербурга отправится на скамью подсудимых за мошенничество с использованием сайта знакомств. Мужчина познакомился с женщиной и уговорил ее инвестировать в его бизнес.

Обвиняемый нашел женщину через сайт знакомств и убедил ее вложить деньги в его “бизнес”, пообещав крупную прибыль, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 5 июля. Ему удалось убедить потерпевшую: он сводил ее в ресторан, где она отдала ему 290 тысяч рублей, которые взяла в банке в кредит. После этого петербуржец исчез: не отвечал на звонки и не писал.

Позже следствие выяснило, что раньше мужчину уже судили за преступление по такой же схеме. Сейчас дело отправили в суд Василеостровского района Петербурга, сообщили в прокуратуре Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что экс-главу СЗУ Ростехнадзора отправляют под домашний арест за мошенничество.

бизнес знакомства мошенничество прокуратура сайт знакомств
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
За хорошими зарплатами молодежь идет в IT и полицию
Благовещенский мост закроют на час в воскресенье
Мошенник уговорил женщину вложиться в бизнес через сайт знакомств
Петербуржцы пересаживаются на самокаты
В ЗакСе Петербурга обсудили ремонт поликлиники в Отрадном
Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Черным морем
Беглов вспомнил Гранина в соцсети
Украина собирается осваивать Арктику