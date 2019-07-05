Экс-глава СЗУ Ростехнадзра отправляется под домашний арест

Григория Слабикова предлагали оставить под стражей, но суд Петербурга проявил снисхождение.
Григорий Слабиков едет под домашний арест по решению суда Петербурга. Экс-глава СЗУ Ростехнадзора до этого признался в мошенничестве в особо крупном размере, но сумел вернуть деньги. До четверга он находился под стражей.
Обвинение предлагало оставить подсудимого под арестом, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга 4 июля. Дочь чиновника, которая является вторым фигурантом, тоже остается дома.
Слабикова арестовали после обысков ФСБ в здании СЗУ Ростехнадзора в Петербурге.
Григорий Слабиков занимал пост главы ведомства с 2009 года по май 2018 года. Ранее его обвинили в хищении 5,6 млрд рублей.
Ранее Gazeta.SPb сообщила, что экс-министра из Архангельска приговорили к условному сроку за хищение 73 млн.