Мухаммад V развелся с Мисс Москва

Оксане Воеводиной исполнилось 27 лет. Фото: https://www.instagram.com/rihanapetra
Оксане Воеводиной исполнилось 27 лет. Фото: https://www.instagram.com/rihanapetra

В мае 2019 года у пары появился сын; официально развод не подтвердили.

Мухаммад V, бывший король Малайзии, который оставил престол в конце 2018 года, оформил развод с Оксаной Воеводиной, которая в 2015 году получила титул “Мисс Москва”.

Малайзия — мусульманская страна, и пара заключила один из самых жестких разводов в рамках религии, сообщает газета New Straits Time. Только если Воеводина снова выйдет замуж и ее супруг умрет или разведется с ней, она сможет воссоединиться с бывшим королем. Представителя бывшего монарха не подтверждают факт развода.

Экс-королю исполнилось 49 лет. В конце весны 2019 года у пары появился сын. При этом Воеводина в браке приняла ислам и новое имя: Рихана. Модели из Ростова сейчас 27 лет. Сама она также не подтвердила факт развода. В Instagram у нее 369 тысяч подписчиков.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Аршавина заметили с девушкой в ресторане в день развода.

знаменитости король малайзия Мисс Москва отношения развод семья
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
У завода подъемного оборудования в Рыбацком сменился владелец
В Петербурге нашелся сбежавший из дома мальчик из Отрадного
Бразильский новичок «Зенита» Сантос начал ощущать себя русским
Эксперт назвал день, когда рубль начнет дешеветь
Власти Ленобласти создают фонд помощи дольщикам
Обчистивший Академию СК в Петербурге вор ушел без штанов
В Тосненском районе насмерть сбили пешехода, водитель скрылся
Мухаммад V развелся с Мисс Москва