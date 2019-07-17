Мухаммад V развелся с Мисс Москва

В мае 2019 года у пары появился сын; официально развод не подтвердили.

Мухаммад V, бывший король Малайзии, который оставил престол в конце 2018 года, оформил развод с Оксаной Воеводиной, которая в 2015 году получила титул “Мисс Москва”.

Малайзия — мусульманская страна, и пара заключила один из самых жестких разводов в рамках религии, сообщает газета New Straits Time. Только если Воеводина снова выйдет замуж и ее супруг умрет или разведется с ней, она сможет воссоединиться с бывшим королем. Представителя бывшего монарха не подтверждают факт развода.

Экс-королю исполнилось 49 лет. В конце весны 2019 года у пары появился сын. При этом Воеводина в браке приняла ислам и новое имя: Рихана. Модели из Ростова сейчас 27 лет. Сама она также не подтвердила факт развода. В Instagram у нее 369 тысяч подписчиков.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Аршавина заметили с девушкой в ресторане в день развода.