Бразильский новичок «Зенита» Сантос начал ощущать себя русским

Дуглас Сантос. Фото: gazetaesportiva.com
Дуглас Сантос. Фото: gazetaesportiva.com

Защитник «Зенита» из Бразилии Дуглас Сантос поделился впечатлениями о Петербурге. Футболист признался, что считал местных более закрытыми.

«Приятно удивлён теплотой петербуржцев. Все меня приветствуют, даже обнимают. Начинаю ощущать себя русским», — приводит слова Сантоса «Чемпинат».

Петербург, как отметил новоиспеченный «зенитовец», отличается от всех других мест. В том числе, от Германии. До приезда в Россию Сантос представлял его похожим на немецкий город с закрытыми людьми.

Русский язык футболист назвал сложным. Но отметил, что хотел бы ближе познакомиться с историей и культурой России.

Напомним, 25-летний Дуглас Сантос перешел из немецкого «Гамбурга» в «Зенит». О сделке стало известно 3 июля 2019 года. Сине-бело-голубым бразильский защитник обошелся в 15 млн евро.

Ранее Сантос рассказал об общении с Артемом Дзюбой.

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