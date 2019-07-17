Бразильский новичок «Зенита» Сантос начал ощущать себя русским

Защитник «Зенита» из Бразилии Дуглас Сантос поделился впечатлениями о Петербурге. Футболист признался, что считал местных более закрытыми.

«Приятно удивлён теплотой петербуржцев. Все меня приветствуют, даже обнимают. Начинаю ощущать себя русским», — приводит слова Сантоса «Чемпинат».

Петербург, как отметил новоиспеченный «зенитовец», отличается от всех других мест. В том числе, от Германии. До приезда в Россию Сантос представлял его похожим на немецкий город с закрытыми людьми.

Русский язык футболист назвал сложным. Но отметил, что хотел бы ближе познакомиться с историей и культурой России.

Напомним, 25-летний Дуглас Сантос перешел из немецкого «Гамбурга» в «Зенит». О сделке стало известно 3 июля 2019 года. Сине-бело-голубым бразильский защитник обошелся в 15 млн евро.

Ранее Сантос рассказал об общении с Артемом Дзюбой.