Дуглас Сантос покинет «Гамбург» ради «Зенита»

Ему заплатят в общей сложности около 15 миллионов евро.

Об этом стало известно 3 июля. Обо всем сообщает RT. Уточняется, что игрок уже покинул Германию и отправился в Санкт-Петербург. Сантос успел попрощаться с «Гамбургом», а также договориться обо всем с петербургским клубом. Ему готовы заплатить 12 миллионов евро, а также три миллиона евро в качестве бонусов.

Напоминаем, что Дуглас Сантос – футболист родом из Бразилии. Ему 25 лет, он уже успел принять участие в Олимпийских играх три года назад. С 2012 года успел сменить несколько футбольных клубов.

Тем временем «Зенит» покинул Маркизио, который восстанавливается после травмы. Он тепло попрощался с коллегами и болельщика и ищет новый клуб.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал слухи об уходе нападающего Артема Дзюбы. Он отметил, что не слышал ни об одном предложение, так что вряд ли футболист куда-то уйдет в ближайшее время.