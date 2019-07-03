Семак прокомментировал слухи об уходе Дзюбы

Он уверяет, что футболист не собирается покидать «Зенит».

Об этом главный тренер «сине-бело-голубых» рассказал в разговоре со Sport24.ru. Сергей Семак опроверг слухи о том, что нападающего Артема Дзюбу «Зенит» собирается продавать. Он отметил, что не слышал ни об одном предложении по игроку, так что вряд ли футболист покинет команду в ближайшее время.

«Он игрок нашей команды»,

-подытожил Семак.

Напоминаем, что до этого ходили слухи, что сейчас договариваются о трансфере Дзюбы в АПЛ. Сам футболист говорил, что хотел бы туда перебраться. «Зенит» же не хочет лишаться игрока и готов предложить ему контракт на два года, чтобы решить этот вопрос до конца лета.

Дзюба играет за «сине-бело-голубых» с 2015 года. До этого он состоял в «Томи» и «Спартаке». Он также является игроком Сборной страны.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Дзюба настроился на забивание голов перед игрой за Суперкубок.