Дзюбе настроился на забивание голов перед игрой за Суперкубок

Он обратился к вратарю «Локомотива», заявив, что будет атаковать ворота.

Об этом стало известно 2 июля. Видеозапись с Артемом Дзюбой выложили на официальном сайте ФК «Зенит». Нападающий петербургского футбольного клуба бросил вызов Маринато Гильерме, который стоит на воротах в «Локомотиве». Дзюба призвал его готовиться.

«Я уже иду за тобой»,

— заявил «сине-бело-голубой» в преддверии матча, который состоится в эту субботу.

Игрок «Зенита» также отметил, что еще никогда не забивал голов на новом стадионе «Динамо», так что есть стимул постараться. Обращаясь к болельщикам, он попросил всех смотреть матч и болеть за петербургскую команду. Игра пройдет шестого июля и начнутся в семь часов вечера.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Дзюба стал лучшим в “Зените” по опросу в соцсети. Дзюба набрал 12 887 голосов — 56,5% от общего числа. На втором месте идет Дриусси с 4 259 голосами (18,7%). Третье место занял Азмун — 3 452 голоса (15,1%).Барриос попал на четвертое — у него 5% голосов, а на последнем расположился Кузяев.