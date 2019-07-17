Подделка документов вскрылась из-за шума на Лиговке

Тем мигрантам, у кого поддельный патент, лучше на улице вести себя тихо. Фото: портрет Лили Брик для плаката, 1924 год.

Тем мигрантам, у кого поддельный патент, лучше на улице вести себя тихо. Фото: портрет Лили Брик для плаката, 1924 год.

Вчера ночью группа вневедомственной охраны Росгвардии задержала в Центральном районе шумную женщину с поддельным патентом.

Наряд группы задержания патрулировал улицы и заметил у дома №30 по Лиговскому проспекту молодую женщину, которая в половине первого ночи сильно шумела. Сотрудники Росгвардии задержали ее за это мелкое хулиганство. Женщина оказалась безработной гражданкой одной из среднеазиатских республик. Когда разговор зашел о работе, женщина предъявила патент, в подлинности которого сразу же усомнились росгвардейцы. Они отправили документ на экспертизу и передали задержанную в 76-й отдел полиции, сотрудники которого возбудили уголовное дело по ч. 3, ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков), по которой предусмотрены крупные штрафы, арест сроком до полугода или принудительные работы на срок до 2 лет.

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