Госслужащие Ленобласти проходят обучение в сфере проектного управления

Программа предусматривает как очное, так и дистанционное обучение. Фото: lenobl.ru

Программа предусматривает как очное, так и дистанционное обучение. Фото: lenobl.ru

107 госслужащих из Ленинградской области приступили к обучению по программе повышению квалификации «Управление проектами в органах власти: углубленные знания».

Обучение госслужащих проводится при участии Северо-Западного института управления – филиала РАНХиГС. Программа предусматривает как очное, так и дистанционное обучение. Данная группа из 107 человек не первая в области, ранее 97 госслужащих уже прошли подобное обучение. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.

Применение специалистами знаний для реализации 51 проекта станет первоочередной задачей для обучающихся. Старт проектов был дан майским указом президента России Владимиром Путиным.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что названы богатейшие госслужащие и депутаты России. Опубликован рейтинг ста богатейших семейств чиновников, депутатов и менеджеров госкорпораций. В прошлом году их совокупный доход составил 71 млрд рублей.