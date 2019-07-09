Названы богатейшие госслужащие и депутаты России

Опубликован рейтинг ста богатейших семейств чиновников, депутатов и менеджеров госкорпораций. В прошлом году их совокупный доход составил 71 млрд рублей.

Forbes традиционно представил рейтинг «Власть и деньги», составленный на основе деклараций о доходах госслужащих и их близких.

Первое место в списке занял депутат парламента Владимирской области Павел Антов, основатель группы компаний «Владимирский стандарт». В прошлом году он заработал 9,97 млрд рублей. На втором месте депутат парламента Челябинской области, совладелец «Южуралзолота» Константин Струков, чье состояние оценивается в $1,9 млрд. Он получил годовой доход в размере 4,46 млрд рублей. На третьем месте — депутат Белгородской областной думы и владелец кондитерской фабрики «Славянка» Сергей Гусев, семья которого заработала в прошлом году 2,84 млрд рублей.

Многим чиновникам и депутатам помогли попасть в список их богатые жены, такие как Татьяна Навка и Тина Канделаки (жены пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова и директора госкорпорации «Ростех» по особым поручениям Василия Бровко).

В топ-100 попали четыре замминистра, пять членов Совета Федерации, 16 депутатов Госдумы (в том числе петербуржец Владислав Резник), глава Минпромторга Денис Мантуров, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, президент Татарстана Рустам Минниханов.

На 24-м месте списка расположился депутат петербургского парламента Александр Рассудов, на 63-м — ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко, на 82-м — депутат законодательного собрания Ленобласти Владимир Петров.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Беглов возглавил медиарейтинг глав регионов России в июне.