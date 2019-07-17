Публика успела напугаться, а Кузнецов оказался в порядке

Мухомор-Петренко, сыгранный Кузнецовым, снискал всенародную любовь. Фото: кадр из сериала
Мухомор-Петренко, сыгранный Кузнецовым, снискал всенародную любовь. Фото: кадр из сериала "Улицы разбитых фонарей"

Дочь Юрия Кузнецова Александра заявила, что слухи о состоянии здоровья ее отца сильно преувеличены. Актер, по ее словам, чувствует себя прекрасно, а визит к врачам был плановым.

Ранее СМИ распространили информацию о том, что 72-летний Юрий Кузнецов был экстренно госпитализирован из-за проблем с сердцем и перенес операцию. Его дочь развеяла домыслы, рассказав, что Юрий Александрович прибыл на плановое профилактическое обследование на собственной машине, сообщает ТАСС.

Юрий Кузнецов, заслуженный артист России, играл в Ленинградском театре Комедии им. Акимова в 1986-1996 годах. Кроме того, он снялся в нескольких десятках по-настоящему любимых зрителями фильмах. Но сердце самого широкого круга публики Кузнецов завоевал, когда на экраны вышел сериал «Улицы разбитых фонарей», где он сыграл Мухомора — подполковника Петренко.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что звезду «Улиц разбитых фонарей» Юрия Кузнецова госпитализировали

актер госпитализация здоровье операция
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Баскетбольный «Зенит» подпишет контракт с Понкрашов
В Пулково частный самолет приземлился лишь со второй попытки
Брюн предложил выселить алкоголь из жилых кварталов
В Петербурге задержан хозяин лабрадора Путина Рушан Насибулин
В Гатчине найдено тело 90-летнего жителя Петербурга
«Группа ЛСР» за полгода продала недвижимости на 38 млрд
Двух мигранток судят в Петербурге за похищение ребенка
Роспотребнадзор рассказал о состоянии воды на пляжах Петербурга