Публика успела напугаться, а Кузнецов оказался в порядке

Дочь Юрия Кузнецова Александра заявила, что слухи о состоянии здоровья ее отца сильно преувеличены. Актер, по ее словам, чувствует себя прекрасно, а визит к врачам был плановым.

Ранее СМИ распространили информацию о том, что 72-летний Юрий Кузнецов был экстренно госпитализирован из-за проблем с сердцем и перенес операцию. Его дочь развеяла домыслы, рассказав, что Юрий Александрович прибыл на плановое профилактическое обследование на собственной машине, сообщает ТАСС.

Юрий Кузнецов, заслуженный артист России, играл в Ленинградском театре Комедии им. Акимова в 1986-1996 годах. Кроме того, он снялся в нескольких десятках по-настоящему любимых зрителями фильмах. Но сердце самого широкого круга публики Кузнецов завоевал, когда на экраны вышел сериал «Улицы разбитых фонарей», где он сыграл Мухомора — подполковника Петренко.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что звезду «Улиц разбитых фонарей» Юрия Кузнецова госпитализировали