Ивановский карьер очистят по поручению Беглова

Врио губернатора проинспектировал работы по восстановлению вокруг Ивановского карьера.

Врио губернатора Александр Беглов, в ходе инспектирования, поручил очистить акваторию Ивановского карьера. При этом не дается никаких обещаний о том, что водоем станет безопасным для купания. Сперва специалисты должны провести множественные пробы воды.

В среду, 17 июля, Беглов приехал проинспектировать Невский район Петербурга, где он посетил Городскую поликлинику №87 и ознакомился с работой системы «Бережливая поликлиника». Также он дал ряд указаний по устранению свалки на Усть-Славянке и прошелся по территории Ивановского карьера, на котором сейчас проходят работы по благоустройству сада.

В сентябре запланировано открытие сада вокруг карьера, в нем оборудуют детскую площадку, спортивную и обзорную площадки и зону отдыха для местных жителей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Александр Беглов внес изменения в шесть законов Петербурга.