Александр Беглов внес изменения в шесть законов Петербурга

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов подписал ряд городских законов. В частности, законы о наградах и градостроительной деятельности.

Первый утверждает системы наград и форм поощрения в Петербурге. Второй — разграничивает полномочия органов власти относительно решений о проведении аукционов. Изменения касаются правового регулирования строительства и эксплуатации наемных домов.

Помимо этого, Беглов внес поправки в закон о жилищной политики. Изменения направлены на приведение городских нормативных актов в соответствие с федеральным законодательства. Речь идет о предоставлении жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Всего врио губернатора подписал шесть законов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Александр Беглов подписал закон о внесении изменений в Экологический кодекс Петербурга