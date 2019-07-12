Беглов внес изменения в законы Петербурга в сфере экологии

Врио губернатора Александр Беглов подписал закон о внесении изменений в Экологический кодекс Петербурга. Таким образом, кодекс привели в соответствие с действующим законодательством.

В частности, губернатора Петербурга наделили полномочиями устанавливать, изменять или прекращать существование охранных зон природных парков и памятников природы регионального значения.

Изменения также подразумевают, что государственные природные заказники станет возможно преобразовывать из заказников федерального значения.

Врио губернатора также внес изменения в закон Петербурга о перечне территорий, для которых необходимо проводить комплексные экологические обследования. Это означает, что территории теперь могут получить статус особо охраняемых без экологической экспертизы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в закон о социальном обслуживания населения в Петербурге внесли изменения.