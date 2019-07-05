В Петербурге внесли изменения в закон о социальном обслуживании

В закон о социальном обслуживания населения в Петербурге внесли изменения. Документ подписал врио губернатора Александр Беглов.
Документ расширяет перечень людей, которые могут быть признаны нуждающимися в соцобслуживании, и оптимизирует перечень социальных услуг.
В частности, социальные услуги теперь будут бесплатно предоставляться детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет.
К социальным услугам добавят, в том числе, уборку жилых помещений лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход, а также предоставление во временное пользование технических средств реабилитации.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что перенесшие ишемический инсульт петербуржцы в течение года после произошедшего будут обеспечены лекарствами за счет городского бюджета.