Роспотребнадзор рассказал о состоянии воды на пляжах Петербурга

На текущий день было отобрано более 170 проб воды, которые показали, что все водоемы в черте города не подходят для безопасного купания. Фото: pixabay

На текущий день было отобрано более 170 проб воды, которые показали, что все водоемы в черте города не подходят для безопасного купания. Фото: pixabay

Ведомство не советует купаться ни на одном из пляжей в черте города.

Мониторинг за состоянием качества воды на пляжах проводило Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу начиная с мая текущего года. Результаты проверки показали, что ни одна водная акватория города не соответствует требованием санитарного законодательства, сообщает пресс-служба ведомства.

На текущий день было отобрано более 170 проб воды, которые показали, что все водоемы в черте города не подходят для безопасного купания. Среди них: Верхнее Суздальское озеро, Среднее Суздальское озеро, Нижнее Суздальское озеро, Ольгинский водоем, Колонистский пруд, пляжи: «Офицерский», «Белая гора», «Северный», «Зеленая Гора», «Новый», «Кронштадтский», «Комаровский», «Чудный», «Золотой», «Детский», «Дубковский», «Сестрорецкий», «Ласковый», «Дюны», «Белые ночи», озеро «Безымянное» в Курортном районе, а также водоемы Красносельского района.

При заглатывании воды в этих местах есть угроза заражения острой кишечной инфекцией, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге оборудовано 24 пляжа.