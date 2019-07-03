В Петербурге оборудовано 24 пляжа

В этом году на пляжах Петербурга можно только загорать. Фото: pixabay.com

В этом году на пляжах Петербурга можно только загорать. Фото: pixabay.com

На территории Санкт-Петербурга, по официальным данным, существует 24 оборудованных для отдыха пляжа. При этом, купание не рекомендовано ни на одном из них.

С некоторой периодичностью водоемы, расположенные в черте города, проверяются сотрудниками Роспотребнадзора на качество воды. Однако полученные показатели не соответствуют требованиям, в связи с чем купание на пляжах Северной столицы можно считать опасным.

В Выборгском районе города есть четыре пляжа, которые находятся у Ольгинского пруда, Нижнего Суздальского озера, Среднего Суздальского озера и Верхнего Суздальского озера.

Оборудованные пляжи есть и в Колпинском районе: в сквере на Красной улице и на острове Чухонка. Также можно принимать солнечные ванны на пляже у Безымянного озера в Красносельском районе. С полным списком пляжей можно ознакомиться на сайте администрации Санкт-Петербурга.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге в автобусах появятся кондиционеры.