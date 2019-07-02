В Петербурге в автобусах появятся кондиционеры

Вскоре вступят в силу новые требования к городскому транспорту.

Об этом стало известно сегодня, 2 июля. Информацией с Gazeta.SPb поделились в пресс-службе Смольного. Уточняется, что в автобусах появятся кондиционеры и бортовое оборудование. Также общественный транспорт обещают сделать доступнее для инвалидок, пожилых людей и пассажиров с детскими колясками. Автобусы должны обновить к середине 2020 года.

В Смольном отметили, что весь городской транспорт будет работать без кондукторов, так как их заменят специальное оборудованием. Получается, что сотни человек останутся без работы, и что будут делать в таком случае люди, работающие кондукторами, непонятно.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что автобусы с туристами смогут бесплатно парковаться в Петергофе. Дело в том, что местные жители жаловались на транспорт, который постоянно останавливаться под окнами жилых домов из-за дороговизны машиноместа у музея.