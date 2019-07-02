Автобусы с туристами смогут бесплатно парковаться в Петергофе

Петергоф. Фото: vk.com/peterhof_museum
Петергоф. Фото: vk.com/peterhof_museum

Местные жители жаловались, что они часто паркуются под окнами жилых домов из-за дороговизны парковки.

Об этом стало известно сегодня, 2 июля. Решение приняли в Смольном в ходе совещания, в котором принял участие врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он убежден, что город должен помогать туристам и в том числе людям, которые организуют их досуг. Иначе, считает глава города, сфера не будет развиваться.

Напоминаем, что обсуждение инициировали жители Петергофа, которые заметили, что туристические автобусы занимают места на улицах города, так как стоянки у музея слишком дорогие. В Смольном надеются, что нововведение улучшит ситуацию.

Напоминаем, что в 2018 году за летний период Санкт-Петербург посетили более 8 миллионов рублей. В этом году ждут на четыре миллиона человек больше.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Петербурге упростились правила парковки для инвалидов на платных стоянках.

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