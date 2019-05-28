В Петербурге упростились правила парковки для инвалидов на платных стоянках

Теперь инвалидам не придется оформлять специальные парковочные разрешения для размещения своих транспортных средств на платных парковках.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт Петербурга рассказал об отмене требований оформлять специальные документы для парковки на платных стоянках инвалидам.

Отметим, что бесплатно парковаться в зоне платной парковки могут инвалиды I, II и III групп (или перевозящие их граждане) при наличии наклейки «Инвалид» на машине. Управляющий транспортным средством всегда должен иметь при себе документ, подтверждающий факт недееспособности.

Водителю, который оставит машину на месте для инвалидов просто так, не имея на то причин, будет выписан штраф в размере 5 тыс. рублей.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге хотели отремонтировать школу в Калининском районе на 1,8 млн рублей незаконно.